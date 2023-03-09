Патрульные из Нижнего Тагила спасли свердловчанина от действий мошенников

Свердловчанин собирался перевести свои деньги злоумышленникам Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нижнем Тагиле патрульные спасли свердловчанина от действий мошенников. Сотрудники ППС заметили мужчину у банкомата. Он собирался перевести свои деньги злоумышленникам. Об этом сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Инцидент произошел накануне в одном из торговых центров города. Полицейские заметили у банкомата мужчину, который вел себя обеспокоено. Он разговаривал по телефону и держал в руках крупную сумму денег.

Патрульные постарались узнать намерения свердловчанина. Тот сказал, что ему необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Тогда полицейские попытались убедить мужчину, что он стал жертвой обмана. К этой информации он отнесся скептически.

- Сержант попросил разрешения пообщаться с человеком, который находился на другом конце провода. В ходе беседы с неизвестным предположения сотрудников полиции подтвердились. Полицейские положили трубку и настояли на том, чтобы мужчина проследовал с ними в отдел полиции, где с ним проведут профилактическую работу сотрудники уголовного розыска, - рассказали в полиции.

В отделе свердловчанин рассказал о том, что ему позвонил сотрудник банка. Он попытался убедить мужчину в том, что на него взяли кредит. По словам мошенника, свердловчанину необходимо было взять кредит и перевести полученные деньги на счет. Свердловчанин успел взять два миллиона рублей в кредит, а 135 тысяч даже перевел злоумышленникам.

- Мужчина выразил слова признательности сотрудникам патрульно-постовой службы, благодаря их бдительности, настойчивости и своевременным действиям мужчине удалось спасти значительную часть своих денежных средств, - добавили в МВД.

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