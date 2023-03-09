На перевозчика из Академического наложат штраф из-за отсутствия автобусов на линии

Жители Академического почти час ждали транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Академического в течение сорока минут не могли дождаться маршрутных автобусов. А именно, по их наблюдениям, не было транспорта по направлениям № 012, 019, 05. Об этом они сообщали в Telegram-канале Akadem_news.

- Представитель перевозчика на конечной сказал, что к ним заявились проверяющие и сняли с маршрутов большое количество автобусов и водителей, - поделился подписчик канала Виталий.

Теперь перевозчики получат санкции за продолжительное отсутствие на линии.

- Проверка маршрутов общественного транспорта в Академическом районе проводилась правоохранительными органами. В связи с этим произошел сбой в работе автобусов на линии. Комитет по транспорту в рамках контракта наложит штрафные санкции на перевозчика за отсутствие маршрутных автобусов на направлениях, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.