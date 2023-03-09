«Атомстройкомплекс» организовал экскурсию на свой завод для студентов УрФУ

Экскурсия студентов УрФУ на завод «Берит». Фото: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»

В марте «Атомстройкомплекс» организовал экскурсию для студентов УрФУ на завод «Берит», где осуществляется выпуск тротуарной плитки, арматуры, а также панелей несъемной опалубки «филигран» и другой востребованной рынком продукции. Строительные материалы производства «Берит» широко применяются в Свердловской области как в строительстве многоквартирного жилья, так и при возведении объектов социальной инфраструктуры. Например, более десяти лет «Атомстройкомплекс» возводит из панелей «филигран» производства «Берит» детские сады. Технология обеспечивает высокую скорость и качество строительства – садики из панелей «филигран» собирают, как конструктор.

Студенты высоко оценили возможность своими глазами увидеть процессы, о которых слышали на лекциях в университетских аудиториях. Такие экскурсии на производства позволяют закрепить пройденный материал, увязать теорию и практику. В ближайших планах компании «Атомстройкомплекс» – провести аналогичные экскурсии для студентов и на другие свои заводы, в частности, на свое самое молодое и современное предприятие – цементный завод «АТОМ Цемент».

– Строительная отрасль испытывает кадровый дефицит, поэтому на протяжении многих лет «Атомстройкомплекс» участвует в подготовке квалифицированных специалистов строительных специальностей. Ежегодно компания принимает студентов на практику, совместно с учебными заведениями реализует образовательные проекты и конкурсы, – рассказали в пресс-службе компании. – В прошлом году «Атомстройкомплекс» вошел в проект «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования», подразумевающий внедрение новых программ с сокращенными сроками обучения и большой практической подготовкой, в том числе с использованием площадок работодателей.