Мобилизованному, чьи деньги переводили его полному тезке, поступят выплаты

Деньги отправили мужчине из другой области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованному уральцу, который не получал зарплату из-за тезки, все-таки вернут деньги. Мужчине, находящемуся в зоне СВО, не поступали выплаты с декабря. Как оказалось, деньги ушли к его полному тезке, который живет в другой области. И к тому же у мужчины не было счета.

Мобилизованный заявил о проблеме и обратился в Единый расчетный центр Минобороны. К проблеме мобилизованного подключился депутат Госдумы из Свердловской области. По его обращению уже началась работа с средствами, поступившими на счет тезки.

- Со мной связалось руководство Министерства обороны, работники банка, военной прокуратуры. Они уточнили все данные, разобрались. По моей информации, уже завтра военнослужащий получит свои деньги, отправленные не тому человеку, - написал депутат областной Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Напомним, в конце января поступили выплаты семье мобилизованного. Елена не могла дождаться зарплаты мобилизованного мужа и едва не осталась на улице с детьми. Женщина жила на детские пособия, из которых половину она отдавала за съемное жилье.