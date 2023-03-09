Инженеры уральских предприятий ЕВРАЗа удостоены высоких профессиональных званий

Победители конкурса - инженеры ЕВРАЗ НТМК. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Победители получили соответствующие сертификаты и знаки. Награждение состоялось в Москве в зале инженерной славы Союза научных и инженерных общественных объединений.

Обладатели звания Профессиональный инженер России на награждении в Москве. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Семь инженеров ЕВРАЗ НТМК стали победителями в номинациях «Черная металлургия», «Теплоэнергетика, теплотехнологии», «Инженерная экономика» и «Организация управления научной и инженерной деятельностью». Это инженеры комбината в разных службах: Михаил Казаковцев, Алексей Котляров, Олег Краснов, Оксана Адамова, Валерий Какнаев, Максим Коновалов, Павел Пономарев. Также в номинации «Надежда России», в которой поощряют молодых ученых, отмечена работа по технологии проката стальных шаров сотрудника технического управления Виталия Рубцова.

Начальник отдела охраны окружающей среды ЕВРАЗ КГОК Александр Исачкин удостоен звания инженера года. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

На ЕВРАЗ КГОК победителем в номинации «Организация управления промышленным производством» стал начальник отдела охраны окружающей среды Александр Исачкин. Лауреатами конкурса «Инженер года» объявлены начальник обогатительной фабрики Александр Блюденов, начальник автоколонны технологического транспорта АТЦ Вячеслав Котельников.

Победители и призеры представили на конкурс свои разработки и проекты по развитию комбинатов, технические и экономические достижения.

В предварительном этапе конкурса «Инженер года» участвовали более 70 тысяч человек из 55 регионов России, более тысячи кандидатов вышли в финал. Имена победителей внесены в Реестр профессиональных инженеров России, также им присвоено звание «Профессиональный инженер России» на пять лет. Конкурс проводится при поддержке Российской академии наук, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ.