Убитая горем мать обжаловала приговор лихачу, погубившему 11-летнюю дочь

Алексея Белькова приговорили к двум годам в колонии-поселения Фото: ГИБДД Екатеринбурга/соцсети

Жительница Екатеринбурга Алена К. обжаловала приговор лихачу, погубившему 11-летнюю дочь. 25 марта Алексей Бельков на своем черном BMW сбил школьницу, ждущую автобуса на остановке. В начале 2023 года суд признал автомобилиста виновным и назначил ему 2 года в колонии-поселения. Маму девочки такой исход не устроил – она намерена добиться ужесточения наказания.

- Это что получается?! Можно человека переехать, убить. А потом два года в лагере посидеть и все?! Хочу в качестве наказания срок в колонии общего режима. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, но столько ему не дадут. Он же перед приговором пришел с родственниками, привел маленькую племянницу, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама погибшей девочки.

Напомним, что в Каменске-Уральском пьяный подросток сел за руль «пятнадцатой» друга и погубил в аварии 19-летнюю девушку. Ирина Грибанова была пассажиркой малолетнего рецидивиста. После лобового столкновения с «Газелью» девушку доставили в реанимацию, где она скончалась следующим утром.