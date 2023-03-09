Капремонт психдиспансера в Новом Уренгое скоро завершат

Капремонт в учреждении выполнен на 90% Фото: Артем КИЛЬКИН

Капитальный ремонт психоневрологического диспансера в Новом Уренгое вышел на финишную прямую. Сейчас работы на площади в 2000 квадратных метров завершены на 90%. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Во время капитального ремонта полностью обновлены 20 палат, процедурные и административные помещения, санузлы. Пациентов принимают во время ремонта в другом корпусе.

- Там тоже недавно провели ремонт, кабинеты работают в прежнем режиме, - рассказали горожане порталу.

Отметим, что сейчас запланирован капитальный ремонт в военном комиссариате и призывном пункте Нового Уренгоя.