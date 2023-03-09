Спрос на ипотеку в Свердловской области в феврале вырос в два с половиной раза

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За прошедший месяц клиенты банка в регионе оформили жилищные кредиты почти на 1,5 млрд рублей, что в два с половиной раза превышает результаты января.

Наиболее активно растет популярность госпрограмм, которые востребованы клиентами за счет низкой ставки. Выдачи ипотеки с господдержкой и «семейной ипотеки» за февраль совокупно составили 558 млн рублей – втрое больше, чем в предыдущем месяце.

«Основной вклад в положительную динамику внесла модернизация «семейной ипотеки», благодаря которой воспользоваться сниженной ставкой теперь могут в том числе семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, вне зависимости от даты их рождения. Новые условия существенно увеличили спрос на программу по всей стране, мы фиксируем эту тенденцию и на Среднем Урале. В феврале объем выдач «семейной ипотеки» в регионе составил 292 млн рублей – это почти в пять раз превышает показатели января», - отмечает управляющий директор по ипотеке банка в Свердловской области Алина Буслова.