В Свердловской области потеплеет до +7 градусов

Потепление придет 9 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область надвигается весенняя оттепель и первые дожди. Уже к концу рабочей недели, 10 марта, в регионе потеплеет до +7 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр.

Потепление начнет ощущаться уже днем 9 марта. Однако в отдельных районах может пройти метель.

- 9 марта ожидается облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем мокрый. Днем в отдельных районах налипание мокрого снега, метель, - уточняют в Уральском гидрометцентре.

10 марта по всей Свердловской области специалисты прогнозируют, что столбики термометров поднимутся до +1 градуса ночью и до +7 градусов днем. В этот же день в некоторых местах могут пройти первые дожди в этом году.

Однако в Екатеринбурге осадки обещают лишь ночью, когда температура поднимется максимум до нуля градусов. Днем же в уральской столице ожидается теплая и сухая погода. Воздух прогреется также до +7 градусов.