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НовостиОбщество9 марта 2023 4:55

Жители Екатеринбурга пожаловались на родителей, паркующихся возле школы в центре города

Они уверены, что для школьников машины создают опасность
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Машины паркуют родители учащихся в школе №69

Машины паркуют родители учащихся в школе №69

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга выступили против парковки автомобилей около школы №69 в центре города. По их словам, родители, которые привозят своих детей в школу на машинах, мешают детям, которые приходят на учебу пешком.

- По этой парковке идут маленькие дети на уроки и с уроков. Мимо них же учителя физкультуры водят классы. До каких пор это будет происходить? Пока кого-то не задавят? – возмущается жительница Екатеринбурга, передает портал «Е1».

С нелегальными парковками власти Екатеринбурга борются уже несколько лет. Например, в октябре 2021 года по поручению главы города Алексея Орлова Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений провел аукцион на право заключения договора аренды участка на улице Омской, 112, где появится платная стоянка.