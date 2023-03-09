В Екатеринбурге подорожал лук

репчатый лук подорожал за три месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге практически в два раза подорожал лук. По данным Свердловскстата, рост цен зафиксирован за период с конца декабря по конец февраля.

Так, в декабре 2022 года один килограмм лука стоил около 33 рублей, к 30 января 2023 года цена подскочила до 45 рублей за килограмм, приводит Свердловскстат. На 27 февраля стоимость лука выросла до 60 рублей.

Такие же цены на репчатый лук зафиксированы в крупных сетях супермаркетов, сообщает портал «Е1». Например, в «Магните» овощ стоит практически 60 рублей за килограмм, а в «Пятерочке» наиболее высокая цена – 65 рублей за килограмм.

Аналогичная история с подорожанием произошла в Свердловской области и с огурцами и томатами. Цена на овощи подскочила в декабре прошло года. за семь дней огурцы выросли в цене 6,53 %, то есть до 119,03 рубля за килограмм. Помидоры стали дороже на 2,21 %, до 136,17 рубля за кило.