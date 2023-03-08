По предварительной информации, виновником аварии является водитель иномарки Фото: Уральская транспортная прокуратура

Под Тавдой Mercedes столкнулся с поездом. По данным Уральской транспортной прокуратуры, состав 7097 двигался по направлению Устье-Аха-Тавда. Проводится проверка.

- Предварительной причиной столкновения является нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения, - сообщили в транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел на переезде 354 километра станции Тавда-Лобазиха Фото: Уральская транспортная прокуратура

Информацию о ДТП подтвердили в Госавтоинспекции. Авария произошла на переезде 354 километра станции Тавда-Лобазиха.

- По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку. По предварительным данным в аварии люди не пострадали, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, что на Среднем Урале разыскивают водителя, который катал ребенка на бублике, привязанном к автомобилю.