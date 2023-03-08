От лжефээсбэшника из Екатеринбурга, обвиняемого в мошенничестве, потребовали миллион рублей

Александр не комментирует выдвинутые против него обвинения Фото: Олег ГАЛИМОВ

Жительница Екатеринбурга Марина Новоселова, выступающая потерпевшей в уголовном деле «агента ФСБ» Александра Нечипуренко, потребовала миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

По версии следствия, в 2017 году парень обманом переписал на себя квартиру, принадлежащую маме его девушки Екатерины Новоселовой (сейчас ее зовут Ульяна Соколовская – прим.ред). Пара начала встречаться в 2015 году, а после стала жить вместе в квартире на Павла Шаманова. Ранее девушка подробно рассказывала об особых увлечениях бывшего бойфренда. В их числе прокалывание и разрезание кожи с последующим зашиванием нитью. Все это он называл испытаниями для «вербовки в ФСБ»

Весной 2017 года Екатерина приняла решение расстаться с Александром. Но по пути домой из ночного клуба потеряла сознание. После чего ее доставили в больницу с проломленной головой. Пока она была в коме, Нечипуренко попросил Марину Новоселову переписать на него квартиру. Женщина признавалась, что подписала документы на фоне страха за жизнь дочери.

После выписки, по словам Екатерины, Александр настоял на полной смене имени. Лишь через год девушка и ее мама решили обратиться в полицию. После того как суд постановил вернуть квартиру прежней владелице, на Нечипуренко завели уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Познакомились мы с Александром в 2015 году, он был другом моего знакомого. Он мне показался очень противным, он перетягивал на себя внимание. Потом он стал с дочерью чаще встречаться, по дому нам помогал. Он был очень харизматичным и располагал к себе. А в начале мая они с дочерью пришли, и он сказал, что надо подписать расписку. Якобы он работает в рядах ФСБ. И он берётся готовить дочь к службе. Я отказалась ее подписывать, что это за бред. На это он ответил, что подпишет моя дочь. Он убрал документы в инкассаторскую сумку, и разговор был окончен. На тот момент он зарекомендовал себя большими познаниями в медицине, литературе. У него кругозор большой. Он умел контролировать своё тело. У него могло быть давление под 150. А через минуту оно было уже нормальным. Говорил, что его там (в органах) такому учат. У меня не было сомнений в нем.

Потом мы поссорились с дочерью. Они с Нечипуренко уехали жить в квартиру на улице Павла Шаманова. И он начал проживать там с ней. Через месяц у них завязались отношения. Александр заявлял, что его задача выявлять педофилов. И находить людей под вербовку в ФСБ», - заявила в суде потерпевшая.

Александр и Екатерина встречались два года Фото: соцсети

По словам Марины Новоселовой, она заявила иск на миллион, чтобы покрыть расходы на лечение дочери. Девушке до сих пор требуется помощь психолога.

«Моя дочь очень боялась крови, а он заставлял ее кровь свою пить. Потом боязнь глубины, учил быть выносливой к боли. Прокалывал иголками кожаные покровы. Садист просто. Нечипуренко заставил дочь найти работу, но у неё постоянно не было денег. Потом она призналась, что она все отдаёт ему за вербовку.

30 мая 2017 года мне на телефон пришло фото дочери с большой шишкой на лбу, где она спит или без сознания. Когда я приехала к ней, Александр поливал ее голую в ванне. Дочка была без сознания. До конца дня ее пытались привести в себя, она не могла стоять. На следующий день скорая ее забрала, врач помог ей добраться до машины. Потом нас отпустили домой лечиться. Я поила ее таблетками. Но к вечеру ей стало ещё хуже - лицо стало отекать», - рассказала в суде Марина Новоселова.

Ожидается, что бывшая девушка Александра даст показания в суде на следующем заседании – 10 марта. Адвокаты обвиняемого, как и он сам, воздерживаются от комментариев.