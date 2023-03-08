В Асбесте из горящей девятиэтажки пожарные эвакуировали людей

Тушить квартиру прибыли 17 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Асбесте из горящего многоквартирного дома пожарные эвакуировали людей. Пожар произошел в девятиэтажке на улице Мира. Сообщение о возгорании поступило дежурному 7 марта в 18:17. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Всего пламя успело охватить 20 квадратных метров. Из-за чего сгорело домашнее имущество жильца. Людей пришлось спасать из задымленного здания.

- Звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 12 человек, из них четверо детей, - рассказали спасатели.

Еще 22 человека, из которых семь детей, покинули дом самостоятельно. В пожаре никто не пострадал.

Тушить возгорание прибыли шесть пожарных машин и 17 спасателей. Уже к 18:51 им удалось локализовать пожар и полностью его потушить. До 20:00 пожарные разбирали сгоревшие конструкции в квартире и доме.

Ранее в Екатеринбурге из многоквартирного дома эвакуировались люди. Пожар произошел на крыше здания. Тушить возгорание приехали 16 спасателей.

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