Уборщице из Первоуральска не выплачивали часть зарплаты

Женщине заплатили больше 10 тысяч Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Первоуральске уборщице не выплачивали зарплату полностью. Получить свои деньги ей помогла прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Свердловской области.

В июне 2020 году женщина предъявила работодателю три больничных листа. Тогда свердловчане насчитали за каждый день оплату по полной ставке, когда женщина трудоустроена на ставку 0,75. Ей переплатили больше семи тысяч рублей.

- В июле 2020 года излишне выплаченная сумма удержана ООО «Даймонд» с работника в одностороннем порядке, без письменного согласия работника. При должном внимании работника бухгалтерии работодателя выплата больничных листов сверх начисленной нормы могла быть предотвращена путем внесения изменений в соответствующий список до передачи его в банковскую организацию, - рассказали в прокуратуре.

В таком случае взыскание денег с сотрудницы оказалось незаконным. Установленная предприятием ставка не предусмотрена трудовым договором. Прокурор города внес представление о предотвращении нарушения. Так уборщице выплатили удержанные семь тысяч. А также женщине передали проценты за каждый день задержки, это больше трех тысяч рублей.

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