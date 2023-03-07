В Екатеринбурге осудят мужчину, отобравшего у пенсионеров больше 720 тысяч рублей

На мужчин завели уголовные дела за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге осудят группу мошенников, выманившую у стариков больше 720 тысяч рублей. За несколько месяцев молодые люди успели обмануть трое пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний екатеринбуржец. В октябре года он познакомился в интернете с мужчинами, которые втянули его в преступные дела.

- Согласно договоренности, неустановленные сообщники, используя сеть «Интернет», SIM-телефонию и методы социальной инженерии, осуществляли звонки на телефоны потерпевших, преимущественно лиц пожилого возраста, и вводили их в заблуждение относительно участия их близкого родственника в дорожно-транспортном происшествии и его виновности в нем, - рассказали в ведомстве.

Обязанности мужчины также входило выманивание денег у стариков. Свердловчанин обманул трех пенсионеров на 720 тысяч рублей за два месяца, свои манипуляции банда продолжала до ноября 2022 года. За такое мошенничество мужчина получил 10% от общей суммы.

На екатеринбуржца завели уголовное дело за мошенничество группой лиц. Дела остальных участников банды выделено в отдельное производство.

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