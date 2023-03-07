В Екатеринбурге патрульные поймали 43-летнего наркомана

Мужчине грозит реальный срок за хранение наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали 43-летнего наркомана. У мужчины при себе нашли синтетические вещества. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Подозрительного свердловчанина сотрудники ППСП заметили 4 марта в 17:40 рядом с домом по улице Инженера Алиева, 31. При виде патрульных мужчина сбросил на землю сверток с неизвестным порошком.

- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. Полицейские в присутствии понятых изъяли сомнительную находку с порошкообразным веществом и направили на исследование, - сообщили в городской полиции.

Уральца доставили в дежурную часть. Там выяснилось, что мужчина безработный, ранее судим не был. Наркотики он приобрел для личного использования. А экспертиза показала, что в свертках у него находился метилэфедрон. Всего изъяли 0,41 грамм синтетического наркотика.

На мужчину возбудили уголовное дело за хранение наркотиков. Ему грозит тюрьма сроком до трех лет. Помимо этого, был составлен административный акт за отказ проходить медицинское освидетельствование.

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