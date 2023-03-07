Силовики проверят суши-маркет «Фишка 96», где четыре человека заразились сальмонеллезом

В ходе проверки сотрудниками выполняется комплекс мероприятий для выяснения точного количества пострадавших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики проверят суши-маркет «Фишка 96», в котором четыре человека заразились сальмонеллезом. Все они почувствовали себя плохо именно после посещения этой закусочной.

- В ходе проверки сотрудниками выполняется комплекс мероприятий для выяснения точного количества пострадавших и установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Принимаются меры к опросу пострадавших, сотрудников закусочной и возможных очевидцев, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Кроме того, заведением заинтересовался региональный Роспотребнадзор, специалисты уже проводят эпидрасследование.

- В павильоне, из которого осуществлялась доставка блюд, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, прием продукции осуществляется без документов, поварами используются разделочные ножи, ручки которых перемотаны тканью, - уточнили в пресс-службе ведомства.