Мать мальчика задержали в одном из торговых центров города после того, как она получила деньги за ребенка Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге осудят 36-летнюю женщину, которая пыталась продать своего ребенка из-за долгов. Инцидент произошел в августе прошлого года. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Во время разбирательства выяснилось, что горе-мать решила передать за 300 тысяч своего семилетнего сына в другую семью.

- В ходе «оперативного эксперимента» обвиняемой была передана часть оговоренной суммы, после чего женщина была задержана с поличным непосредственно после получения указанных денег, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля в отношении несовершеннолетнего». На время следствия женщину заключили под стражу.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в семье, кроме этого мальчика, есть ещё двое детей: младшая дочь и старший сын.

- В роли покупателя ребенка выступила жительница Москвы, которая представила предоплату. Чтобы эта продажа подростка состоялась, покупателю и продавцу пришлось переписываться порядка трех недель в социальных сетях, - добавил полкновник Горелых.