В Камышлове прокуратура проверит интернат, где нарушались права студентов-инвалидов

Фото: «Камышловское училище-интернат для инвалидов»

В Камышлове прокуратура проверит местный интернат, где, предположительно, нарушались права студентов-инвалидов. В ведомстве отметили, что воспитанники через СМИ пожаловались на ненадлежащие условия проживания.

- Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства есть как в общежитии, так и на пищеблоке. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению прав студентов с ограниченными возможностями здоровья, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что в Североуральском реабилитационном центре по адресу Каржавина, 17, подросток избила 13-летнюю девочку. Жестокая расправа произошла еще в середине февраля. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала бывшая воспитанница центра Светлана.