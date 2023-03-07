В Нижнем Тагила женщина за рулем иномарки сбила 12-летнего школьника

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле 30-летняя женщина за рулем иномарки Mazda сбил 12-летнего ребенка, инцидент произошел на улице Проезжей. Пострадавшего увезли в больницу с ушибом левого колена, а позже отпустили домой.

- Установлено, что водитель имеет стаж вождения категории «В» – 11 лет. За нарушение ПДД в этом году к административной ответственности не привлекался. Проведено освидетельствование водителя, состояние опьянения не установлено, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Женщина пояснила, что она ехала со скоростью примерно 40 километров в час. Увидев ребенка, она притормозила, однако школьник все-таки выбежал на проезжую часть.

- Со слов ребенка, он возвращался домой со школьного концерта, пешеходного перехода поблизости нет. Движущийся автомобиль он не увидел, - добавили в госавтоинспекции.