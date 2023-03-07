В Каменске-Уральском женщина-инвалид отдала мошенникам последние деньги

Доверчивая бабушка отдала сбережения мошенникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Каменска-Уральского в начале марта обратилась 84-летняя горожанка, которую обманули мошенники. 2 марта женщине-инвалиду на стационарный телефон позвонил мужчина и сказал, что ее внучка якобы попала в аварию, а потом передал трубку женщине, которая плакала.

Мужчина потребовал с бабушки 500 тысяч рублей, на что пенсионерка ответила, что у нее есть только 100 тысяч. Вскоре к дому бабушки подъехал курьер, которую та скинула всю сумму с балкона в пакете.

На следующий день в гости к бабушке пришла внучка, после чего оказалось, что ее бабушке звонили мошенники. Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело, пишет портал KU66.RU.