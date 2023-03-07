Свердловские коммунисты обратились в прокуратуру для борьбы с РЭК

Депутаты выступают против отмены тарифа в выходные и праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фракция КПРФ в Заксобрании Свердловской области направила обращение в прокуратуру с просьбой подать в суд на Региональную энергетическую комиссию. Как пишет лидер фракции Александр Ивачев на своей странице «Вконтакте», в обращении требуют вернуть применение «ночного» тарифа в выходные и праздничные дни.

Во фракции считают, что отмена «ночного» тарифа привела к необоснованному росту цен, а также нарушила права потребителей электрической энергии, пишет Александр Ивачев.

В обращении депутатов указывается, что региональной энергетической комиссией нарушен абзац 5 пункта 70 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178».

- Мы обратились к Борису Крылову в связи с тем, что только у Прокуратуры есть право представлять в суде интересы неопределенного круга лиц. Надеемся, что вмешательство надзорного органа через суд восстановит права граждан и заставит чиновников из РЭК строго соблюдать требования нормативных актов, а не изобретать собственные правила в ущерб интересам уральцев, - заключает лидер фракции КПРФ.

До этого Александр Ивачев обращался в Федеральную Антимонопольную Службу. Тогда в ФАС ответила, что не требовала от Региональной энергетической комиссии отменять скидку на электроэнергию в выходные и праздничные дни.