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НовостиНедвижимость7 марта 2023 9:12

В Югре тысячи людей переселят из ветхого жилья

Озвучены плановые показатели по расселению на 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Жители Югры постепенно переселяются в нормальное жилье

Жители Югры постепенно переселяются в нормальное жилье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Ханты-Мансийском автономном округе из ветхого жилья площадью 75,45 тысячи квадратных метров расселят 5 100 человек. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

За 4 года в Югре из аварийного жилья переселили 37 тысяч человек. Сейчас в полном объеме выполнены показатели федерального проекта по переселению людей из аварийного жилья, которое признано таковым до начала 2017 года.

По данным на 1 февраля 2023 года жилищные условия в России улучшили 474,47 тысячи человек, расселено 7,99 миллиона квадратных метров жилья, непригодного для проживания.