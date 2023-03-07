В Нижнем Тагиле школьники не могут попасть в «Сетевой город»

Сбой произошел под конец третьей четверти, когда выставляются итоговые оценки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для учеников школ Нижнего Тагила со второй половины дня 6 марта недоступен портал «Сетевой город». Портал с электронным дневником выдает «ошибку 503», после чего сбрасывает ожидание входа на сайт. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Родители школьников жалуются на то, что сбой произошел под конец третьей четверти, когда выставляются итоговые оценки. Сейчас невозможно проконтролировать исправление отметок и своевременную сдачу долгов.

- Такие проблемы возникают в конце каждой четверти, - рассказывает мама шестиклассника из Нижнего Тагила.

По словам женщина, сбои длятся несколько дней, после чего работа портала восстанавливается.