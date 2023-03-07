В школах Ямала поддержали запрет фото- и видеосъемки

В школах запретят снимать на телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Ямала педагоги поддержали разработку законопроекта в Госдуме, по которому фото- и видеосъемка в школах будет строго ограничена. По мнению педагогов, нередко дети создают такие ситуации, в которых учителей выставляют в неприглядном свете, записывают видео на телефон, после чего запись выкладывают в Интернете. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Учителя рассказывают, что ученики часто обрезают записи, убирая предысторию ситуации, совершают провокацию, а потом снимают реакцию учителя. Каждый конфликт надо разбирать отдельно с учетом мнения всех сторон.

- Когда выливаются ролики в Сеть, очень часто учителя могут подвергнуться хейту или даже преследованию. В итоге может не остаться вариантов, только увольняться, - говорят учителя Ямала.

Поправки в федеральное законодательство инициировали сами педагоги. На уроках, по их мнению, дети должны думать об учебе, а не о съемках роликов.