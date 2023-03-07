РЭК указала на ФАС после отмены скидки и росте цен на свет в Свердловской области

Напряжение в ситуации создает противостояние двух ведомств в формировании тарифов на свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале 2023 года в Свердловской области существенно подросли цены на услуги ЖКХ. Также уральцы с удивлением узнали, что с января потребителей перевели на одноставочный тариф на электроэнергию, а действие ночного тарифа в выходные и праздничные дни и вовсе отменили.

Такая ситуация, по мнению Региональной энергетической комиссии Свердловской области, возникла из-за вмешательства Федеральной антимонопольной службы, а там заявляют, что РЭК действовала самостоятельно. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Итак, напомним всю хронологию событий по этому вопросу. С 1 декабря минувшего года начали действовать новые тарифы за электроэнергию, газ и теплоснабжение и водоснабжение. По стране максимальный уровень индексации установили на отметке в 9%.

В Свердловской области рост тарифов составил 9,5%, исключением стали города Нижний Тагил и Каменск-Уральский – там коммунальные услуги подорожали на 11,1%. При этом, стоимость электричества в регионе подскочила сразу на 35%: с 5,44 рубля/кВт.ч до 7,36 рубля/кВт.ч по дневному тарифу.

В конце декабря после многочисленных жалоб жителей Свердловской области ФАС постановила отменить решение РЭК о росте тарифов. В итоге в январе региону вернули прошлогодние тарифы. При этом потребителей перевели на одноставочный тариф за свет и отменили все скидки (действие ночного тарифа в выходные и праздничные дни).

Платежки за январь неприятно удивили многих свердловчан, особенно жителей частных домов с электрическим отоплением.

На прошлой неделе ФАС отрапортовал, что не имеет отношения к отмене скидки на свет и переводе потребителей на единый тариф. Федеральное ведомство потребовало отменить повышение тарифов.

В РЭК, в свою очередь, заявили, что скидки пришлось отметить из-за новой методики расчетов, которую ввело ФАС. При сохранении скидок рост составил 35%. Поэтому пришлось переводить уральцев на одноставочный тариф, чтобы соответствовать требованиям закона после отказа от скидки.