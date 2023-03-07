До Дружинино и не только: первая в России женщина-машинист электровоза приступила к самостоятельной работе

Фото из архива РЖД

Оксана трудится в Свердловской дирекции тяги, будет водить пассажирские электровозы ЭП2К на участках Екатеринбург – Дружинино, Екатеринбург – Тюмень. Сегодня она управляет локомотивом пассажирского поезда №115 сообщением Томск – Адлер на участке Екатеринбург – Дружинино.

Перед отправлением Оксаны Соколовой в первый самостоятельный рейс и.о. начальника Свердловской железной дороги Шевкет Асанов обратился к ней со словами поддержки.

– Сегодня один из очень важных дней. Позади учеба, экзамены, «обкатка». Вы получили все необходимые знания и навыки для этой сложной и неординарной работы. Мы гордимся, что именно у нас на дороге работают женщины, которые не боятся реализовывать себя в тех сферах, которые еще до недавнего времени считались чисто мужскими. И при этом Вы – мама троих детей, хранительница семейного очага, сочетаете профессиональную деятельность с заботой о близких, ведением домашнего хозяйства. Поздравляю Вас и желаю благополучия, покорения новых горизонтов, – отметил руководитель.

Фото из архива РЖД

Оксана поблагодарила компанию и коллег за возможность исполнить мечту.

– Мой путь к мечте научиться самостоятельно водить поезда на данном этапе успешно пройден. Впереди сложная ответственная работа, которую я уже очень люблю. Я хотела бы выразить огромную благодарность своим наставникам, машинисту-инструктору. Тем, кто делился со мной знаниями и опытом. И нашей компании, руководителям, коллективу – они поверили в меня, поддержали и укрепили мою веру в собственные силы. Сейчас я точно знаю, что стать машинистом было правильное решение. Женщина способна свернуть горы, если у нее есть мечта и поддержка. Я буду стремиться оправдать доверие. Думаю, женщинам в РЖД все по силам, – говорит Оксана.

Оксана Соколова первой на сети РЖД прошла курс обучения и получила удостоверение машиниста электровоза. После успешного прохождения стажировки она получила допуск к самостоятельной работе. Ранее, в 2021 году, в числе первых женщин на Свердловской магистрали Оксана Соколова прошла обучение по специальности «помощник машиниста».

– Разница очень большая, когда ты на месте помощника машиниста или на месте машиниста (за правым «крылом» локомотива). Когда ты сам управляешь такой машиной, когда у тебя все получается, это здорово. В 2022 году я поступила в УрГУПС на специальность «Электрический транспорт железных дорог», буду изучать эту профессию и дальше, – рассказывает первая женщина-машинист электровоза.

Фото из архива РЖД

В настоящее время в Свердловской дирекции тяги в должности помощника машиниста электровоза (поезда дальнего следования) трудятся 13 женщин. Еще одна проходит обучение по этой профессии. В пригородном сообщении на СвЖД в должности машиниста уже трудится одна женщина. Карина Корчмарь работает в Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава – водит электрички в Свердловской области. Еще две девушки работают помощниками машиниста электропоездов.

Напомним, возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась с 1 января 2021 года, благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в перечень доступных для женщин профессий.

Холдингом «РЖД» проведена большая работа по подготовке к возвращению женщин в профессию машинист: определены участки и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и пошиты комплекты форменной одежды, разработан комплекс мер социальной поддержки и др.