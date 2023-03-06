Свердловчанина осудят за нападение на патрульного

Свердловчанину грозит реальный срок за нападение на полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин из города Лесной предстанет перед судом за нападение на патрульного. Мужчина ударил человека при исполнении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел ночью 4 января. 38-летний житель закрытого города выпивал в подъезде многоквартирного дома. На него пожаловались соседи. Из-за этого на место прибыли патрульные.

- Когда сотрудник полиции в целях пресечения противоправных действий обвиняемого для дальнейшего разбирательства и составления в отношении него протокола об административном правонарушении предложил проследовать к служебному автомобилю, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес удар рукой в область виска головы полицейского, причинив физическую боль, - рассказали в ведомстве.

Мужчину привлекли и к административной ответственности, и к уголовной. Свою вину мужчина признал и написал явку с повинной. Уголовное дело передали в суд. Свердловчанину грозит реальный срок до пяти лет.

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