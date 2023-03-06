Прощание с погибшим воином пройдет 7 марта в ДК «Кристалл» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов. Мужчина родился в Ивдельском районе, а последние 10 лет жил в Сухом Логу. Молодой человек получил повестку в конце сентября прошлого года.

- Младший сержант, командир танка Андрей Арестов выполнял боевые задачи в Херсонской, затем в Луганской народной республике. 1 декабря Андрею исполнилось 30 лет. Спустя полтора месяца, 16 января 2023 года, он погиб, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в администрации отметили, что мужчина часто повторял своему брату «Не думай, что все напрасно, мы здесь нужны, а значит, все это не зря!».

Прощание с погибшим бойцом пройдет 7 марта в ДК «Кристалл».