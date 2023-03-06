Как оказалось, сотрудники учреждения получили оперативную информацию и решили проверить ее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исправительную колонию № 2 в Екатеринбурге пытались перебросить шесть телефонов и 15 сим-карт. Как оказалось, сотрудники учреждения получили оперативную информацию и решили проверить ее.

- При обходе внутренней запретной зоны оперативными сотрудниками и сотрудниками дежурной смены был обнаружен сверток: в нем находились шесть сотовых телефонов, 15 сим-карт, два зарядных устройства, USB-провод, - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался доставить в ИК-10 три телефона и сим-карту.

- Ночью 4 февраля сотрудниками ИК-10 в ходе реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела, отдела охраны и дежурной смены на прилегающей территории в районе участка № 2 задержан гражданин, 2000 года рождения, который совершил переброс, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.