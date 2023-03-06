Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 16:36

В Екатеринбурге за выходные полиция проверила больше 100 подростков в торговых центрах

Пять человек доставили в отделение полиции
Дарья ЧИПУРИНА
Полицейские проверили подростков в торговых центрах. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полицейские проверили подростков в торговых центрах. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге прошли рейды в торговых центрах. Полицейские наблюдали за подростками. За выходные им удалось проверить больше 100 несовершеннолетних. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Проверки прошли 4 и 5 марта. Сотрудники полиции выявляли правонарушения у подростков в общественных местах. В особенности в торговых центрах.

- Выбор места проведения мероприятий обусловлен тем, что крупные торговые точки традиционно являются местом притяжения молодежи. Кроме того, в органы внутренних дел регулярно поступают сообщения о нетактичном или даже противоправном поведении молодых людей в общественных местах, - рассказали в полиции.

В ходе проверок были задержаны пять подростков. Их опросили, передали родителям и отпустили домой. Также были составлены 13 административных протоколов. Три из них за распитие алкоголя, а 10 других за нарушения правил дорожного движения.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.