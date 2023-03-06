В Екатеринбурге за выходные полиция проверила больше 100 подростков в торговых центрах

Полицейские проверили подростков в торговых центрах. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге прошли рейды в торговых центрах. Полицейские наблюдали за подростками. За выходные им удалось проверить больше 100 несовершеннолетних. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Проверки прошли 4 и 5 марта. Сотрудники полиции выявляли правонарушения у подростков в общественных местах. В особенности в торговых центрах.

- Выбор места проведения мероприятий обусловлен тем, что крупные торговые точки традиционно являются местом притяжения молодежи. Кроме того, в органы внутренних дел регулярно поступают сообщения о нетактичном или даже противоправном поведении молодых людей в общественных местах, - рассказали в полиции.

В ходе проверок были задержаны пять подростков. Их опросили, передали родителям и отпустили домой. Также были составлены 13 административных протоколов. Три из них за распитие алкоголя, а 10 других за нарушения правил дорожного движения.

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