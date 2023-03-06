Ранее мужчина уже был судим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Качканара до смерти избил своего знакомого. Между мужчинами произошла ссора. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Свердловчанин пришел в гости к своему знакомому. Вместе они стали выпивать. Однако во время застолья мужчины поссорились. Из-за этого произошла драка.

- На почве ссоры обвиняемый стал избивать своего оппонента руками и ногами. В результате потерпевшему были причинены травмы, от которых он через непродолжительное время скончался в местной больнице, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета Александр Шульга.

Следственный комитет собрал достаточно доказательств, чтобы доказать вину свердловчанина. Были проведены различные экспертизы. На данный момент дело направлено в суд.

Как оказалось, ранее мужчина уже отбывал наказание в тюрьме. Последний раз его судили в 2013 году.

- В 2013 году Качканарский суд приговорил его к шести годам лишения свободы за аналогичное преступление, только без смертельного исхода для потерпевшего, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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