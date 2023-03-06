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НовостиОбщество6 марта 2023 15:09

В Екатеринбурге 18-летний парень вынес из магазина курительные устройства на 28 тысяч

Молодой человек успел продать украденные товары
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 18-летний парень вынес из магазина курительные устройства на 28 тысяч рублей. Инцидент произошел на Сиреневом бульваре.

Вскоре личность злоумышленника установили, им оказался местный житель, который ранее проблем с законом не имел, его задержали.

- Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что успел реализовать похищенное имущество перекупщикам, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Верхней Пышме местная жительница в канун 8 Марта решила сделать себе подарок и вынесла из кассы сетевого магазина DNS крупную сумму. Теперь предприимчивую женщину разыскивают сотрудники полиции.