Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 18-летний парень вынес из магазина курительные устройства на 28 тысяч рублей. Инцидент произошел на Сиреневом бульваре.

Вскоре личность злоумышленника установили, им оказался местный житель, который ранее проблем с законом не имел, его задержали.

- Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что успел реализовать похищенное имущество перекупщикам, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Верхней Пышме местная жительница в канун 8 Марта решила сделать себе подарок и вынесла из кассы сетевого магазина DNS крупную сумму. Теперь предприимчивую женщину разыскивают сотрудники полиции.