Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 13:49

В Верхней Пышме женщина в канун 8 Марта вынесла из кассы магазина DNS крупную сумму

Теперь предприимчивую местную жительницу разыскивают сотрудники полиции
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Сыщики выяснили, что кража произошла на Успенском проспекте, 111

Сыщики выяснили, что кража произошла на Успенском проспекте, 111

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме местная жительница в канун 8 Марта решила сделать себе подарок и вынесла из кассы сетевого магазина DNS крупную сумму. Теперь предприимчивую женщину разыскивают сотрудники полиции.

Сыщики выяснили, что кража произошла на Успенском проспекте, 111.

- Судя по записи камеры наблюдения, она почти внаглую подошла к кассе, и, не суетясь, забрала деньги. Уважаемые граждане, если вы видели, знаете или обладаете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по номеру телефона (834368) 5-36-92, - говорится в Telegram-канале «Патрульный участок».

Ранее стало известно, что в полицию Екатеринбурга за помощью обратилась 72-летняя жительница Эльмаша. Она рассказала о том, что в общежитии на улице Краснофлотцев кто-то украл у нее деньги – 26 тысяч рублей.