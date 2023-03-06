В Верхней Пышме женщина в канун 8 Марта вынесла из кассы магазина DNS крупную сумму

Сыщики выяснили, что кража произошла на Успенском проспекте, 111 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме местная жительница в канун 8 Марта решила сделать себе подарок и вынесла из кассы сетевого магазина DNS крупную сумму. Теперь предприимчивую женщину разыскивают сотрудники полиции.

Сыщики выяснили, что кража произошла на Успенском проспекте, 111.

- Судя по записи камеры наблюдения, она почти внаглую подошла к кассе, и, не суетясь, забрала деньги. Уважаемые граждане, если вы видели, знаете или обладаете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по номеру телефона (834368) 5-36-92, - говорится в Telegram-канале «Патрульный участок».

Ранее стало известно, что в полицию Екатеринбурга за помощью обратилась 72-летняя жительница Эльмаша. Она рассказала о том, что в общежитии на улице Краснофлотцев кто-то украл у нее деньги – 26 тысяч рублей.