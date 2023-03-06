Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 марта 2023 11:19

В Екатеринбурге 10-летняя девочка попала под колеса иномарки, перебегая дорогу на «красный»

Пострадавшую школьницу увезли в больницу с ушибами ноги
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Авария произошла утром 6 марта на улице 8 Марта. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Авария произошла утром 6 марта на улице 8 Марта. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Skoda Octavia сбил 10-летнюю девочку, которая пыталась перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. Авария произошла утром 6 марта на улице 8 Марта.

Пострадавшую школьницу увезли в больницу с ушибами ноги.

- Со слов матери девочки, дочь шла из театральной студии на трамвайную остановку, чтобы доехать до школы. Стоя на пешеходном переходе, увидела трамвай и перебежала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что за рулем легковушки находился 41-летний мужчина, его водительский стаж составляет 23 года. Он объяснил инспекторам, что двигался на разрешающий сигнал светофора, а ребенок выбежал на дорогу неожиданно.

- На месте аварии работали автоинспекторы, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия, - добавили в госавтоинспекции.