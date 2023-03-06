С жителя Нижнего Тагила приставы списали долг однофамильца

У мужчины арестовали счет и автомобиль Фото: Даниил ОПАРИН

С жителя Нижнего Тагила по ошибке списали чужой долг. Приставы примени санкции, перепутав его с тезкой пострадавшего. В ситуацию вмешалась прокуратура.

По данным прокуратуры Свердловской области, в июле 2021 года судебные приставы заблокировали счет и арестовали автомобиль человека, чье имя и фамилия полностью совпадают с должником. Тогда мужчина обратился в прокуратуру Тагилстроевского района.

- Причиной ошибочной идентификации явилось то, что не были своевременно проанализированы персональные исходные данные ФНС, Росреестра, ГИБДД. Прокуратура внесла руководителю ГУ ФССП России по Свердловской области представление об устранении выявленных нарушений закона, - уточняется в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В итоге, все вынесенные ранее постановления в отношении заявителя, имеющего схожие паспортные данные с должником, оказались отменены.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости Екатеринбург».