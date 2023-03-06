Фото: Точка кипения

28 февраля 2023 года в Точке кипения в Ельцин-центре прошла конференция «Развитие малого и среднего бизнеса с помощью Фиджитал-технологий: цифровые и офлайн тренды 2023».

Фиджитал-технологии в настоящее время - одна из актуальнейших тем и потому данное мероприятие имеет несомненную социально-значимую ценность для развития малого и среднего предпринимательства на Урале.

В рамках конференции:

Показали роль IT-решений в развитии бизнеса и важность его цифровизации

Разобрали современные трендовые инструменты для продвижения товаров и услуг, позволяющие увеличить средний чек до 40 % и уменьшить при этом затраты на рекламу и РКО,

Показали интересные кейсы,

Рассмотрели возможные варианты эффективного внедрения представленных IT-решений в бизнес,

Представили перспективные направления сотрудничества малого и среднего предпринимательства и органов власти в целях развития МСП.

Среди участников конференции - владельцы бизнесов, специалисты и эксперты в своих областях, представители бизнес-сообществ и начинающие предприниматели, а также представители органов власти и СМИ.