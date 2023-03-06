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НовостиОбщество6 марта 2023 9:09

Пригожин определил полезную миссию для Пугачевой

Продюсер нашел полезное дело для легендарной певицы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Продюсер считает, что легендарная певица может помочь своей стране

Продюсер считает, что легендарная певица может помочь своей стране

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продюсер Иосиф Пригожин призвал известную певицу Аллу Пугачеву приложить усилия для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. По мнению Пригожина, Пугачева может поехать к президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с предпринимателем Романом Абрамовичем, для важного разговора о начале переговоров. Эту идею музыкальный продюсер озвучил в беседе с изданием NEWS.ru.

- Алла Борисовна могла бы взять инициативную группу и пойти на переговорный процесс между президентом Путиным и президентом Зеленским. Начать разговор, как мать, у которой есть дети, - рассказал Иосиф Пригожин.

Также продюсер заявил, что Алла Пугачева может собрать творческих людей России и Украины, чтобы вместе с ними инициировать мирные переговоры.