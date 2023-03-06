Пригожин определил полезную миссию для Пугачевой

Продюсер считает, что легендарная певица может помочь своей стране Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продюсер Иосиф Пригожин призвал известную певицу Аллу Пугачеву приложить усилия для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. По мнению Пригожина, Пугачева может поехать к президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с предпринимателем Романом Абрамовичем, для важного разговора о начале переговоров. Эту идею музыкальный продюсер озвучил в беседе с изданием NEWS.ru.

- Алла Борисовна могла бы взять инициативную группу и пойти на переговорный процесс между президентом Путиным и президентом Зеленским. Начать разговор, как мать, у которой есть дети, - рассказал Иосиф Пригожин.

Также продюсер заявил, что Алла Пугачева может собрать творческих людей России и Украины, чтобы вместе с ними инициировать мирные переговоры.