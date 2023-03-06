В Екатеринбурге жители многоэтажки жалуются на сломанные лифты

На днях сломался пассажирский лифт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители одной из жилых многоэтажек в Екатеринбурге жалуются на неисправные лифты. По словам жителей дома на Большакова, 9, лифты поменяли недавно, но за три месяца грузовой и пассажирский лифты работать перестали.

- Сначала сломался грузовой лифт, пассажирский - в прошлую пятницу. При этом там застряла девушка, которую пришлось эвакуировать, - рассказывает жительница многоквартирного дома порталу «Е1».

В управляющей компании, как рассказывает жительница, сообщили, что неисправность должен исправить Фонд капитального ремонта в Свердловской области. Там сообщают обратное.

- Лифты в этом доме были поменяны по программе капремонта, на них действует пятилетняя гарантия, работы по устранению недостатков будет выполнять подрядчик, который занимался их установкой, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе фонда.

В настоящий момент проблема все еще остается нерешенной. Как рассказывает жительница дома, ее мама, которой 73 года, не может выйти из квартиры, так как проживает на последнем этаже.

С похожей ситуацией столкнулись жильцы в доме по адресу Походная, 72. Многодетный отец в течение двух недель был вынужден каждый раз подниматься и спускаться на руках с сыном-инвалидом. У Вани ДЦП, и он весит 45 килограммов. Вскоре, после публикации «КП-Екатеринбург», лифт починили.

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