В Доме Гайдара в Екатеринбурге разместят офисы

Дом Гайдара сдали в аренду на 49 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дому писателя Аркадия Гайдая в Екатеринбурге, который находится возле Ельцин Центра, нашли новое применение. Сейчас экспертиза выдала положительное заключение на проект сохранения памятника истории регионального значения, пишет портал «66.ру». Теперь в здании разместят офисы.

- Проектом предусмотрена реставрация и приспособление для современного использования под офисное здание объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1927 г. жил писатель Аркадий Гайдар», - указывается в проектной документации.

Арендатор обещает сохранить планировочную структуру здания, восстановить декоративную отделку фасадов, ограждение балкона и металлическое ограждение кровли. Внутри останется оригинальная лестница, указывается в материалах. Также в документах уточняется, что площади в Доме Гайдара будут использоваться под офисы.

Здание находится на улице Набережная Рабочей молодежи, 23. Оно внесено в реестр объектов культурного наследия. Ранее памятник архитектуры у Ельцин Центра был сдан в аренду на торгах на 49 лет. Начальная цена месячной стоимости аренды составляет 17 тысяч рублей.

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