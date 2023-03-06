Военнослужащий из Сухого Лога погиб в зоне СВО

Данила Коковин погиб при освобождении Артемовского в ДНР. Фото: администрация городского округа Сухой Лог

Уроженец Сухого Лога погиб в зоне проведения СВО. Данила Коковин окончил Сухоложский многопрофильный техникум, получил специальность газоэлектросварщика.

- Геройски погиб при освобождении города Артемовска Донецкой народной республики. Посмертно награжден медалью «За отвагу», - уточняет администрация городского округа Сухой Лог.

О том, что Данила Коковин героически погиб, стало известно в конце января. Прощание состоялось в начале марта.

На днях в Екатеринбурге посмертно наградили офицера Ивана Маринина. Уральского офицера, спасшего сослуживцев на СВО, посмертно наградили Звездой Героя России. 31-летний капитан из Екатеринбурга Иван Марин ценой жизни вывел свой дивизион из-под огня противника.

В зоне СВО Иван Марин командовал реактивным артиллерийским дивизионом «Град». Во время выполнения боевого задания по сопровождению наступления отдельного мотострелкового полка в районе одного из населенных пунктов дивизион под его командованием оказался под огнем ВСУ.

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