В Екатеринбурге пропал 22-летний парень

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Екатеринбурге пропал 22-летний парень. Игорь Зуев перестал выходить на связь 28 февраля, сообщают в поисково-спасательном отряда «ЛизаАлерт».

Молодой человек на момент пропажи был одет в синюю куртку и синие джинсы, черные кроссовки, а также серую шапку.

- Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые, - уточняют поисковики.

Всех, кто располагает какой-ибо информации о пропавшем, в поисково-спасательном отряде просят сообщать по телефону 8-953-601-80-76 или по номеру 112.

Также 28 февраля пропала 16-летняя школьница из Екатеринбурга. Девушку искала больше четырех дней. Поиски осложнялись тем, что школьница плохо владеет русским языком и совсем не ориентируется в городе, так как всего месяц назад вместе с семьей перебралась в Екатеринбург. Девушку нашли после звонка очевидца 5 марта.