ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни

Скидку в регионе отменили с января 23022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба не требовала от Региональной энергетической комиссии отменять скидку на электроэнергию в выходные и праздничные дни. Об этом ФАС сообщила депутату Заксобрания Александру Ивачеву.

- ФАС России выявила нарушения в действиях Свердловских чиновников по установке тарифов на электроэнергию. Такой ответ получила фракция КПРФ в Законодательном Собрании области. Не совсем ясны правовые последствия такого решения. По сути ФАС говорит о том, что РЭК приняла решение об отмене применения ночного тарифа в выходные дни по собственной инициативе, - пишет на своей странице во «Вконтакте» Александр Ивачев.

Напомним, что всех жителей Свердловской области перевели на односоставочный тариф в январе 2022 года.

Ранее ночной тариф применялся в Свердловской области с 23 до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни. Теперь тариф действует только ночью. Его действие в праздники и выходные полностью отменяется.

При этом, каждый житель региона может вернутся на двухставочный тариф. Для этого нужно перепрограммировать счетчики и сообщить о решении в энергосбытовую компанию.