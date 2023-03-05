У входной двери выбили стекло. Фото: читательница «КП-Екатеринбург

В Екатеринбурге обокрали магазин электронных сигарет на улице Малышева 120а.

- У входной двери в магазин выбито стекло. Сейчас ее, похоже, заклеили черными пакетами для мусора и скотчем, - рассказала читательница «КП-Екатеринбург.

Видео с ограбления магазина «Vape city» появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

- Система охраны и «Алиса» пытались спасти ситуацию. «Алиса» сказала: «До прибытия охраны 59 секунд, владельцы уже выехали» и включила похоронный марш. Сотрудники приехали через 1 минуту после ограбления, которое длилось 2 минуты. Украдена кофемашина, товар ориентировочно на 70 000 рублей и наличные деньги из кассы, - рассказал подписчик паблика.

Магазин «Vape city» грабят не в первый раз. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в полиции Екатеринбурга. На момент публикации его получить не удалось.

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