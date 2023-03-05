Екатеринбуржец покорил Полину Гагарину в новом сезоне шоу «Голос»

Георгий Литуев посвятил песню Полине Гагариной. Фото: «Первый канал»

21-летний житель Екатеринбурга стал участником нового 11-го сезона «Голос». Георгий Литуев попал в команду к Полине Гагариной. На «слепых прослушиваниях» он исполнил композицию Брендона Стоуна «С тобой».

- Песня посвящалась Полине Гагариной. Она же, я думаю, и помогла мне покорить ее сердце, - рассказал Георгий «Первому каналу». - Полину горячо люблю, обожаю ее творчество и уважаю ее, как человека. Поэтому я безумно счастлив, что именно она повернулась.

Георгий Литуев сейчас живет, учится и работает в Москве. Его деятельность тесно связана с музыкальной индустрией, ведь парень занимается продвижением артистов.

Напомним, в новом сезоне музыкального проекта кресла наставников заняли Владимир Пресняков, Баста, Полина Гагарина и полуфиналист второго сезона «Голоса» Антон Беляев. Ведущей проекта станет Яна Чурикова. Она сменила во взрослом «Голосе» Дмитрия Нагиева.

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