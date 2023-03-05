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НовостиОбщество5 марта 2023 5:21

В центре Екатеринбурга закрылся продуктовый магазин «ВкусВилл»

Он оказался нерентабельным
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Торговая точка открылась в январе 2023 года

Торговая точка открылась в январе 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге закрылся один из магазинов московской сети «ВкусВилл». Он находился в центре города на Ленина 38а.

- Уважаемые покупатели! Наш магазин закрывается, - сказано в объявлении, висящем на двери в магазин.

В пресс-службе компании пояснили, торговая точка оказалась нерентабельной.

- Одной из причин этому стало отсутствие парковки, которое затрудняло процесс покупки, - добавили в пресс-службе.

«ВкусВилл» на Ленина 38а открылся чуть больше месяца назад – в январе 2023 года. Он стал третьим магазином сети по городу. Сейчас в Екатеринбурге остались торговые точки на Куйбышева, 21 и 8 Марта, 188.

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