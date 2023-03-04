В районе Полевского ввели карантин по бешенству из-за больной лисицы

Зараженную лису обнаружили около СНТ «Медик» Фото: Иван МАКЕЕВ

В окрестностях Полевского — у садоводческого некомерческого товарищества «Медик» ветеринары выявили случай бешенства у лисицы. В связи с этим на территории СНТ был введен карантин. Информацию об этом сообщила администрация Полевского на официальном сайте.

- Установить на территории города Полевского Свердловской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 10 апреля 2023 года, - говорится в сообщении администрации Полевского. - Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных территорию, расположенную по адресу: Свердловская область, г. Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Медик».

Теперь неблагополучной по бешенству животных считается территория в радиусе трех километров от садового товарищества. На время действия карантина среди прочего, на этой территории запрещается лечить больных восприимчивых животных, находиться посторонним лицам, ввозить и вывозить животных, добывать шкуры животных. Также запрещены массовые мероприятия, где могут скапливаться животные. Отлавливать животных, которые могут заразиться, тоже нельзя.