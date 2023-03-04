В честь Екатеринбурга ультрамарафонец прошел на лыжах 300 километров за три дня

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и ультрамарафонец Владимир Волошин (справа) Фото: t.me/glavaekbofficial

Необычное поздравление получил Екатеринбург на грядущее 300-летие. Знаменитый российский ультрамарафонец Владимир Волошин в честь юбилея пробежал на лыжах 300 километров. За каждый год истории города по километру.

- Это заняло три дня, и сегодня Владимир завершил дистанцию на финише лыжного марафона «Уральская сотня», который проходил в Кадниково, в загородном клубе «Белая лошадь», - рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале. - Думаю, каждый любитель беговых лыж согласится со мной: проходить несколько дней подряд по сотне - это фантастика. Я искренне поздравил Владимира с достижением! Екатеринбург обязательно ответит своими рекордами!

Кстати, похожий подвиг больше 80 лет назад совершила группа мужчин из Талицы. В 1935-м они прошли от Талицы до Москвы на лыжах больше двух тысяч километров, чтобы сообщить о досрочном выполнении плана уральскими заводами.