В понедельник в Екатеринбурге будет 0 градусов с порывами ветра

Морозов на новой неделе ждать не стоит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с небольшого снегопада. По прогнозам синоптиков, в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров опустятся до -2...-4 градусов Цельсия. Днем поднимутся до 0…-2 градусов.

- Будет облачно с прояснениями, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ветер ночью южной четверти 3-8 метров в секунду. Днем западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду.

Во вторник, 7 марта, также ожидается небольшой снег. Порывов ветра уже не будет, но столбики термометров опустятся еще ниже. Ночью до -8...-10 градусов, днем до -1…-3 градусов.